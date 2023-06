Brand in St. Augustin Foto: Ralf Klodt/dpa up-down up-down Rhein-Sieg-Kreis Löscheinsatz in Motorradladen: Zwei Feuerwehrleute vermisst Von dpa | 18.06.2023, 16:37 Uhr

Nach einem Großeinsatz in einem brennenden Motorradgeschäft in Sankt Augustin bei Bonn werden zwei Feuerwehrleute vermisst. Es handele sich um einen Mann und eine Frau der Freiwilligen Feuerwehr, sagte Bürgermeister Max Leitterstorf am Sonntag vor Journalisten in St. Augustin. „Wir müssen derzeit leider vom Schlimmsten ausgehen“, sagte er.