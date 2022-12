FFP2-Maske Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down Coronaverordnung Maskenpflicht im Nahverkehr bleibt, Lockerung bei Besuchen Von dpa | 16.12.2022, 18:32 Uhr

In einigen anderen Bundesländer ist die Maskenpflicht im Nahverkehr bereits gefallen. In Nordrhein-Westfalen bleibt sie hingegen bestehen. Allerdings gibt es an anderer Stelle eine Lockerung.