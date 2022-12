LNG-Terminal in Wilhelmshaven Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild up-down up-down Energieversorgung LNG-Terminal Wilhelmshaven: Gas soll ab 22. Dezember fließen Von dpa | 09.12.2022, 17:54 Uhr

Am neuen LNG-Anlandeterminal in Wilhelmshaven soll am 22. Dezember zum ersten Mal Gas ins deutsche Erdgasnetz fließen. Dies geht aus einer im Internet veröffentlichten Marktmitteilung des Gasimporteurs Uniper hervor. Das Düsseldorfer Unternehmen betreibt das Terminal.