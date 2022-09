Blaulicht Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Gütersloh Lkw mit Tieren gestohlen und gegen Mauer gefahren Von dpa | 26.09.2022, 17:25 Uhr

Eine vermutlich alkoholisierte Frau soll im Kreis Gütersloh einen mit Hühnern und Gänsen beladenen Lastwagen gestohlen und gegen eine Mauer gefahren haben. Die Frau verlor nach Polizeiangaben vom Montag in einer Kurve aus einem geöffneten Seitenteil des Lkw die Transportkisten mit den Vögeln und krachte gegen die Mauer. Auch ein Straßenschild und ein Tor soll sie beschädigt haben. Ob die Tiere bei dem Vorfall in der Nacht zum Samstag zu Schaden kamen, blieb zunächst unklar. Die Hintergründe seien bisher offen, so eine Sprecherin der Polizei. Es wurde ein Ermittlungsverfahren gegen die 34-jährige Frau eingeleitet.