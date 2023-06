Feuerwehr Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Kreis Wesel Lkw mit Batterien auf der A57 bei Alpen in Brand Von dpa | 06.06.2023, 06:33 Uhr

Ein mit Batterien beladener Lkw ist auf der A57 bei Alpen (Kreis Wesel) in Brand geraten. Der Lkw-Fahrer war am Montagnachmittag in Richtung Köln unterwegs, als er den Brand an seinem Lkw feststellte, wie die Polizei am Abend mitteilte. Demnach konnte sich der Fahrer in Sicherheit bringen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Lkw im Vollbrand. Rund 1000 Quadratmeter Grünfläche fingen Feuer. Die A57 war aufgrund der Löscharbeiten und der Abkühlung der Ladung in beide Richtungen mehrere Stunden gesperrt. Laut Polizei bleibt die Strecke in Richtung Köln bis in den Tag hinein einspurig. Die A57 in Richtung Nimwegen ist demnach wieder frei. Die Ursache für den Brand sei noch unklar.