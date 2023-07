Unfall Foto: Westfalennews/dpa up-down up-down Bielefeld Lkw fährt sich an Brücke fest Von dpa | 19.07.2023, 10:48 Uhr | Update vor 19 Min.

Ein Lastwagenfahrer ist am Mittwochmorgen in Bielefeld mit seinem Fahrzeug an einer Unterführung hängen geblieben und hat sich festgefahren. Der 64-Jährige sei nicht verletzt worden, sagte eine Polizeisprecherin. Bei dem Unfall sei auch ein geparketes Auto beschädigt worden. Die Bergung habe knapp zwei Stunden gedauert, der Verkehr sei in dieser Zeit einspurig an dem festklemmenden Laster vorbeigeleitet worden.