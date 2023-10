Die Beifahrerin war demnach in dem Moment des Unglücks außerhalb des Fahrzeuges. Die Fahrerin wurde mit Hilfe von technischem Gerät aus dem Auto geborgen. Die Beifahrerin wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, die Fahrerin mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die A3 in Richtung Frankfurt für mehrere Stunden gesperrt. Der 33 Jahre alte LKW-Fahrer erlitt einen Schock.