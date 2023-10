Unfälle Lkw erfasst Fußgängerin vor Tankstelle - 89-Jährige stirbt Von dpa | 13.10.2023, 18:50 Uhr | Update vor 38 Min. Unfall Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down

Eine 89-jährige Frau ist in der Kreisstadt Heinsberg gestorben, nachdem ein Lkw sie auf Höhe einer Tankstelle erfasst hatte. Die Fußgängerin hatte an dieser Stelle am Freitagnachmittag die Straße überqueren wollen, wie die Kreispolizei mitteilte. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen sei sie noch am Unfallort gestorben. Die Ermittlungen dauern noch an.