Verkehr Lkw-Durchfahrtsverbot für Lüdenscheid: Umfassende Kontrollen Von dpa | 09.06.2023, 02:48 Uhr

Nach der Sprengung der Rahmede-Talbrücke an der Autobahn 45 ist Entlastung für Lüdenscheid in Sicht. Für Lkw kommt nun ein Durchfahrtsverbot. Die Polizei will umfassend kontrollieren.