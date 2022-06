ARCHIV - Ein Streifenwagen der Polizei steht auf einer Straße. Foto: Guido Kirchner/dpa/Symbolbild FOTO: Guido Kirchner Unfall Lkw bei Autobahnkreuz Köln-West umgekippt: A4 gesperrt Von dpa | 04.06.2022, 11:33 Uhr

Am Samstagmorgen ist am Autobahnkreuz Köln-West ein Lastwagen umgekippt und hat für eine Sperrung der Autobahn 4 in Richtung Heerlen gesorgt. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, aber es sind Betriebsstoffe aus dem quer auf der Fahrbahn liegenden Lkw ausgetreten, wie die Kölner Polizei mitteilte.