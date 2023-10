Kultur Literarischer Herbst: Ärger um Auftritt von Alice Schwarzer Von dpa | 17.10.2023, 08:36 Uhr | Update vor 14 Min. Alice Schwarzer Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Archivbild up-down up-down

Eine Woche vor Beginn des Literarischen Herbstes in Leipzig haben 33 Autorinnen und Künstler die Absage einer Veranstaltung mit Alice Schwarzer gefordert. Schwarzer falle immer wieder durch „transfeindliche, rassistische und misogyne Aussagen und Publikationen“ auf, hieß es in einem offenen Brief, den die Künstler am Dienstag veröffentlichten. „Deshalb fordern wir den Literarischen Herbst auf, Alice Schwarzer keine Bühne für ihre problematischen Aussagen zu geben und die Veranstaltung aus dem Programm zu nehmen.“