Linke Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Soest Linke-Kreisverband kündigt Mietvertrag für Wagenknecht-Büro Von dpa | 29.06.2023, 11:15 Uhr

Der Linken-Kreisverband in Soest hat den Mietvertrag für das Bürgerbüro der Bundestagsabgeordneten Sahra Wagenknecht nach eigenen Angaben gekündigt. Der Untermietvertrag mit der Politikerin für das Büro in der Kreisgeschäftsstelle werde beendet, teilte der Kreisverband am Mittwoch mit. Das sei beim Kreisparteitag am 24. Juni in Belecke einstimmig bei einer Enthaltung beschlossen worden. Wagenknecht muss den Hinweis auf das Soester Bürgerbüro demnach von ihren Online-Auftritten entfernen. Zuvor hatte der „Spiegel“ berichtet. Wagenknechts Büro teilte dem Magazin mit, man habe diese Entscheidung „zur Kenntnis genommen“ und werde nun über mögliche Schritte beraten.