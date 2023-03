Sören Link (SPD) Foto: Christoph Reichwein/dpa/Archivbi up-down up-down Duisburg Link: Städte werden mit Flüchtlingen allein gelassen Von dpa | 16.03.2023, 07:52 Uhr

Duisburgs Oberbürgermeister Sören Link (SPD) hat der Bundesregierung und der NRW-Landesregierung vorgeworfen, die Kommunen bei der Integration der vielen Flüchtlinge im Stich zu lassen. In den Städten sei bei der Integration etwa in Kitas, Schulen oder bei Sprachkursen „verdammt viel geschafft“ worden. „Aber dafür brauchen wir Unterstützung von Bund und Land - und die machen sich gerade beide einen schlanken Fuß“, kritisierte Link am Donnerstag bei WDR5.