Kreis Aachen Linienbus mit Luftgewehr beschossen: Polizei sucht Zeugen Von dpa | 14.08.2023, 16:45 Uhr | Update vor 1 Std.

In Herzogenrath (Kreis Aachen) ist ein Linienbus beschossen worden. Nach Angaben der Polizei bemerkte der Fahrer in der Nacht zu Sonntag, dass eine Scheibe an seinem Fahrzeug zersplittert war. Verletzt wurde niemand. Die Polizei vermutete, dass es sich bei der Tatwaffe um ein Luftgewehr handelte. Hinweise auf den Täter gebe es derzeit nicht. Zeugen wurden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.