Linienbus kracht gegen Ladenzeile
Unfall Linienbus kracht gegen Ladenzeile: Fünf Verletzte
Von dpa | 21.11.2022, 16:48 Uhr

Eine Schwangere und vier weitere Menschen sind bei der Irrfahrt eines Linienbusses in Sankt Augustin bei Bonn leicht verletzt worden. Nach Polizeiangaben war der Bus am Montag in einem Kreisverkehr von der Fahrbahn abgekommen, hatte mehrere Meter eines Zauns überfahren, war auf der anderen Straßenseite mit geparkten Autos zusammengestoßen und dann an einer Ladenzeile entlang gefahren, wo mehrere Schaufenster erheblich beschädigt oder komplett zerstört wurden. Am Ende der Passage blieb er an einer Mauer stehen.