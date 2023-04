Nathanael Liminski Foto: David Young/dpa/Archiv up-down up-down Europaminister Liminski als erstes NRW-Kabinettsmitglied in Ukraine Von dpa | 20.04.2023, 07:42 Uhr

Nordrhein-Westfalens Europaminister Nathanael Liminski ist als erstes Mitglied der Landesregierung seit Beginn des russischen Angriffskrieges in die Ukraine gereist. In Kiew nahm Liminski an einer zweitägigen internationalen Wiederaufbaukonferenz teil, wie ein Sprecher am Donnerstag mitteilte. Liminski, der auch Chef der Staatskanzlei in Düsseldorf ist, war auf Einladung der neuen NRW-Partnerregion Dnipropetrowsk und der Regierung in die Ukraine gereist.