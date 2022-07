Benjamin Limbach, Minister der Justiz von NRW. Foto: Marius Becker/dpa/Archivbild FOTO: Marius Becker up-down up-down Justizminister Limbach will mit Begriff „Clan-Kriminalität“ vorsichtig sein Von dpa | 18.07.2022, 09:27 Uhr

Nordrhein-Westfalens neuer Justizminister Benjamin Limbach (Grüne) will bei der Verwendung des Begriffs „Clan-Kriminalität“ vorsichtig sein. Mit ihm dürfe niemand stigmatisiert werden, sagte er der „WAZ“ (Montag). In den Familienverbünden seien auch Menschen, „die sich rechtstreu verhalten und die wir nicht mit den anderen in einen Topf werfen dürfen“. „Es besteht die Gefahr, dass ich mit der Stigmatisierung aller Mitglieder einer Großfamilie die Loyalität der Familie gegenüber sogar noch stärke.“ Er bevorzuge daher den Begriff „Organisierte Kriminalität“. „Das schließt familiäre Verbünde, aber zum Beispiel auch Rocker ein.“