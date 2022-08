Deuter Bahnhof Foto: Roberto Pfeil/dpa/Archivbild up-down up-down Nahverkehr Letzter Tag des 9-Euro-Tickets: NRW bietet Anreiz für Abos Von dpa | 31.08.2022, 05:57 Uhr

Zum letzten Mal können die Bürgerinnen und Bürger in Nordrhein-Westfalen an diesem Mittwoch für den Preis von neun Euro in ganz Deutschland den öffentlichen Nahverkehr nutzen. Zum 31. August läuft nach drei Monaten das bundesweit gültige 9-Euro-Ticket aus. Über eine mögliche Nachfolgeregelung des beliebten und sehr stark genutzten Angebots läuft derzeit überall eine hitzige Debatte. Bis eine Lösung gefunden ist, dürfte es jedoch noch etwas dauern.