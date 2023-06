Sommerferien Foto: picture alliance/dpa/Illustration up-down up-down Bildung Letzter Schultag vor den Sommerferien in NRW Von dpa | 21.06.2023, 02:47 Uhr

Das bevölkerungsreichste Bundesland startet dieses Jahr als erstes besonders früh in die Sommerferien. Die meisten Schüler in NRW erhalten unmittelbar zuvor am letzten Schultag ihre Zeugnisse.