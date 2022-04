ARCHIV - Eine japanische Zierkirsche blüht im Rheinpark am Rhein. Foto: Roberto Pfeil/dpa/Archivbild FOTO: Roberto Pfeil Wetter Letzter Ferientag heiter und trocken: Regen in neuer Woche Von dpa | 24.04.2022, 12:25 Uhr

Zum Ende der Osterferien bringt ein Tiefdruckgebiet zunehmend Wolken und Regen nach Nordrhein-Westfalen. Der letzte Ferientag sei bei Temperaturen bis 18 Grad noch heiter und niederschlagsfrei, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Sonntag in Essen. „Ab Sonntagabend zieht dann von Nordosten Regen auf. In der Nacht kann es auch kräftigere Schauer geben.“