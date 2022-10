Wolfgang Dalheimer Foto: Dieter Menne/dpa/Archivbild up-down up-down Musik Letzte Proben für „N' bisschen Frieden“ vor Premiere Von dpa | 18.10.2022, 06:03 Uhr

Im Theater am Marientor in Duisburg haben die letzten Proben für das neue Ralph-Siegel-Musical „N'bisschen Frieden - Rock'n'Roll Summer“ begonnen. Zwar fehlt Schauspieler Heinz Hoenig, der mit 71 Jahren gerade noch einmal Vater geworden ist und später einsteigt, bei den letzten Vorbereitungen. Gleichwohl gibt sich Siegel vor der Weltpremiere am Donnerstag (20.10., 19.30 Uhr) zuversichtlich.