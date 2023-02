Letzte Generation Foto: Swen Pförtner/dpa/Symbolbild up-down up-down Köln Letzte Generation blockiert Kölner Brücke und Straße Von dpa | 27.02.2023, 09:25 Uhr

Fünf Menschen der Letzten Generation haben sich in Köln auf eine Brücke auf der Bundesstraße 55a und auf die Straße des 17. Juni geklebt. Die Abfahrt von der Stadtautobahn in Richtung der Straße des 17. Juni sei vorübergehend gesperrt, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Sobald alle drei Menschen von der Straße des 17. Juni entfernt seien, werde die Sperrung aufgehoben.