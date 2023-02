FFP2-Maske Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down Covid-19 Letzte Corona-Schutzmaßnahmen fallen in NRW zu Ostern weg Von dpa | 15.02.2023, 16:19 Uhr

Die letzten Corona-Schutzmaßnahmen in Nordrhein-Westfalen sollen mit dem Infektionsschutzgesetz des Bundes zu Ostern wegfallen. Das NRW-Gesundheitsministerium kündigte am Mittwoch an, dass die Landesregelungen zum 1. März im Gleichklang denen des Bundes angepasst werden. Mit dem Auslaufen des bundesweiten Infektionsschutzgesetzes am 7. April würden bundes- wie landesweit sämtliche Corona-Regeln auslaufen, sagte ein Ministeriumssprecher.