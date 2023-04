Corona-Schutzvorgaben beendet Foto: Bernd Wüstneck/dpa/Archivbild up-down up-down Covid-19 Letzte Corona-Maßnahmen sind weggefallen Von dpa | 08.04.2023, 08:17 Uhr

Rund drei Jahre nach Beginn der Corona-Pandemie sind die letzten staatlichen Schutzmaßnahmen am Samstag auch in Nordrhein-Westfalen ausgelaufen. Bis Karfreitag hatten nach dem Bundesinfektionsschutzgesetz noch bundesweite FFP2-Maskenpflichten für Besucher und Besucherinnen in Arztpraxen, Kliniken und Pflegeeinrichtungen gegolten. Seit Samstag (00.00 Uhr sind auch diese Regeln weggefallen. Allerdings können Praxen über ihr Hausrecht von den Patienten verlangen, weiterhin einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.