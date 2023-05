Abschluss Umweltministerkonferenz Foto: Oliver Berg/dpa up-down up-down Bundesumweltministerin Lemke: Schutzverantwortung für Wolf nachkommen Von dpa | 12.05.2023, 14:57 Uhr

In der Debatte um die Wolfspolitik und den möglichen Abschuss der Tiere hat Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) auf die Verantwortung Deutschlands als wohlhabendes Land hingewiesen. „Wenn wir von Ländern mit einem anderen Wohlstandsniveau als Deutschland erwarten, dass sie Elefanten, dass sie Tiger, dass sie andere Raubtiere, die dort relevante Schäden verursachen, schützen sollen“, solle man auch der eigenen Schutzverantwortung für dieses eine Raubtier nachkommen, sagte sie am Freitag zum Abschluss der Umweltministerkonferenz (UMK) der Länder in Königswinter bei Bonn.