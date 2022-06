Steffi Lemke (Bündnis90/Die Grünen) spricht. Foto: Martin Schutt/dpa/Archivbild FOTO: Martin Schutt up-down up-down Verkehr Lemke nennt Situation an Flughäfen ein „heftiges Ärgernis“ Von dpa | 26.06.2022, 12:39 Uhr

Angesichts gestrichener Flüge und langer Wartezeiten zum Ferienstart in NRW hat Verbraucherschutzministerin Steffi Lemke eine schnelle Lösung für die Airline-Kunden gefordert. „Ich erwarte, dass die Fluggesellschaften ihren gesetzlichen Verpflichtungen nachkommen und die berechtigen Ansprüche der Fluggäste schnell und unbürokratisch erfüllen“, sagte die Grünen-Politikerin der „Bild am Sonntag“. „Das aktuelle Chaos an deutschen Flughäfen ist für Verbraucherinnen und Verbraucher ein heftiges Ärgernis.“