Bundestag Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa/Archivbild up-down up-down Atomkraft Lemke begrüßt Abschaltung von belgischem Atommeiler nahe NRW Von dpa | 31.01.2023, 15:02 Uhr

Bundesumweltministerin Steffi Lemke hat die bevorstehende Abschaltung des umstrittenen Atommeilers Tihange 2 in Belgien nahe der deutschen Grenze begrüßt. Die für den späten Dienstagabend geplante Stilllegung „sorgt für deutlich mehr Sicherheit in unseren beiden Ländern“, sagte die Grünen-Politikerin der „Rheinischen Post“. Zusammen mit dem im September abgeschalteten Reaktor Doel 3 habe „das AKW jahrelang wegen Rissen in den Reaktordruckbehältern für Negativschlagzeilen gesorgt und die Bevölkerung beunruhigt“.