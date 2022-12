Leitungswasser Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archivbild up-down up-down Verbraucherpreise Leitungswasser in NRW nur etwas teurer geworden Von dpa | 14.12.2022, 10:43 Uhr

Die Kosten für frisches Wasser aus dem Wasserhahn haben sich in Nordrhein-Westfalen in den vergangenen zehn Jahren nur leicht erhöht. Allerdings gebe es von Gemeinde zu Gemeinde große Preisunterschiede, teilte das Statistische Landesamt am Mittwoch mit. Im Schnitt habe ein Kubikmeter (1000 Liter) Trinkwasser Anfang 2022 1,66 Euro gekostet, 2,5 Prozent mehr als vor zehn Jahren. Die Abwassergebühr stieg in diesem Zeitraum um 8,2 Prozent auf 2,77 Euro.