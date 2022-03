Krokus im Regen FOTO: Karl-Josef Hildenbrand Wetter Leichter Regen und milde Temperaturen in Nordrhein-Westfalen Von dpa | 17.03.2022, 07:10 Uhr | Update vor 2 Std.

Zum Ende der Woche kann es in Nordrhein-Westfalen gelegentlich regnen, die Temperaturen bleiben tagsüber mild. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenburg mitteilte, bleibt es am Donnerstag zunächst bedeckt mit etwas Regen, bevor es am Nachmittag auflockert und weitgehend trocken bleibt. Die Temperaturen klettern laut Vorhersage auf 10 bis 13 Grad.