Hamm Leichenfund: Staatsanwaltschaft geht von Tötungsdelikt aus Von dpa | 09.07.2022, 14:15 Uhr

Nach dem Fund von zwei Leichen in einer Wohnung in Hamm am Mittwochabend geht die Staatsanwaltschaft weiterhin von einem Tötungsdelikt an einem 52 Jahre alten Mann aus. Sehr viel spreche dafür, dass er von einem 40-Jährigen, der tot neben ihm gefunden wurde, getötet worden sei, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Samstag.