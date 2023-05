Grundschule Foto: Christoph Reichwein/dpa up-down up-down Recklinghausen Leichenfund auf Schulhof: Behörde prüft Haftbefehlantrag Von dpa | 23.05.2023, 11:54 Uhr

Nach dem Fund einer toten 19-Jährigen auf einem Schulhof in Recklinghausen und der Festnahme eines Jugendlichen prüft die Staatsanwaltschaft einen Antrag auf Haftbefehl. Das sagte die mit dem Fall beschäftigte Staatsanwältin am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Der 17-Jährige befand sich zunächst weiterhin in Polizeigewahrsam. Über den Erlass eines Haftbefehles entscheidet ein Richter.