Notfälle Leiche von vermisstem Kanufahrer bei Beelen entdeckt Von dpa | 19.09.2023, 18:33 Uhr | Update vor 1 Std. Polizei Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Der bei einer Kanutour gekenterte und vermisste Kanufahrer ist tot geborgen worden. Ein Polizeisprecher in Warendorf bestätigte am Dienstagabend, dass es sich bei der am Axtbach entdeckten Leiche um den 32-jährigen Vermissten handelt.