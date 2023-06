Polizei Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Köln Leiche in Park gefunden: Hinweise auf Gewaltverbrechen Von dpa | 02.06.2023, 16:59 Uhr

In einem Kölner Park haben Anwohner am Freitag die Leiche eines Mannes gefunden, der möglicherweise umgebracht worden ist. Es gebe Hinweise, die auf eine äußerliche Gewalteinwirkung hindeuten könnten, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Der Tote sei noch nicht abschließend identifiziert. Es ermittelt eine Mordkommission. Zu weiteren Hintergründen und der genauen Art der „äußerlichen Gewalteinwirkung“ äußerten sich die Ermittler zunächst nicht.