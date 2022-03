Blaulicht FOTO: Lino Mirgeler Kriminalität Leiche in Krefelder Keller ist vermisstes Mordopfer Von dpa | 15.03.2022, 15:03 Uhr | Update vor 20 Min.

Bei der in einem Keller in Krefeld eingemauerten Frauenleiche handelt es sich um ein seit fast drei Jahren vermisstes Mordopfer. Das habe die Obduktion am Dienstag zweifelsfrei ergeben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Die Gelsenkirchenerin sei vermutlich erstickt worden.