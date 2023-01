Polizeiwagen Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Duisburg Leiche in Kleingarten - Identität noch unklar Von dpa | 04.01.2023, 16:18 Uhr

Die Polizei hofft auf Zeugen, die eine vor zwei Wochen in einem Duisburger Kleingartenverein gefunden Leiche identifizieren können. Die Obduktion habe ergeben, dass der Mann aufgrund von Unterkühlung gestorben sei, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Identität des Mannes, der am 21. Dezember gefunden worden war, ist aber nach wie vor unklar.