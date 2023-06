Justitia Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild up-down up-down Justiz Leiche im Maisfeld: Prozessbeginn 31 Jahre nach der Tat Von dpa | 19.06.2023, 17:03 Uhr

Rund 31 Jahre nach dem Fund einer Frauenleiche in einem Maisfeld in Meerbusch soll am Düsseldorfer Landgericht aufgrund neuer Erkenntnisse bei der DNA-Analyse der Strafprozess beginnen. Nach Angaben von Gerichtssprecherin Vera Drees muss sich der mutmaßliche Täter ab dem 15. August vor der ersten Strafkammer verantworten. Dem 63-jährigen gebürtigen Düsseldorfer wird Mord vorgeworfen. Bisher hat er laut Gericht zu den Vorwürfen geschwiegen. Für den Prozess sind bis Ende November zunächst 15 Verhandlungstage angesetzt.