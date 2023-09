Pilotprojekt Lehrernachwuchs für Schulen in schwierigen Lagen Von dpa | 12.09.2023, 11:57 Uhr | Update vor 1 Std. NRW-Schulministerin Feller Foto: David Young/dpa up-down up-down

Ein Bildungsbündnis will mit einem Pilotprojekt Lehramtsstudierende speziell für den Einsatz an Schulen in herausfordernden Lagen im Ruhrgebiet gewinnen. Das Konzept rund um ein „Lehramtsstipendium Ruhr“ stellten NRW-Schulministerium, RAG-Stiftung, die Wübben Stiftung Bildung und die drei Universitäten Duisburg-Essen, Bochum und Dortmund am Dienstag vor. Danach werden an den drei Hochschulen der Universitätsallianz Ruhr (UA Ruhr) 2024 und 2025 jeweils 70 Studenten und Studentinnen verschiedener Lehrämter während ihres Bachelorstudiums bis zu drei Jahre lang mit monatlich 300 Euro gefördert.