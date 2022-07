Eine Schülerin meldet sich im Unterricht. Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild FOTO: Marijan Murat up-down up-down Bildung Lehrer: Späterer Schulbeginn erfordert viele Anpassungen Von dpa | 19.07.2022, 06:03 Uhr

Die Absicht der nordrhein-westfälischen Landesregierung, einen späteren Unterrichtsbeginn zu ermöglichen, wirft in der Schulgemeinschaft viele Fragen auf. Etliche Aspekte wie die Betreuungssituation der Familien, das Raum-Angebot, die Anbindung an Busse und Bahnen sowie eine Flexibilisierung der Lehrerarbeitszeit müssten mitbedacht werden, sagte die Vorsitzende der Schulleitungsvereinigung NRW, Antonietta Zeoli, der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf. Ähnlich äußerte sich der Verband Bildung und Erziehung (VBE).