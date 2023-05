Blaulicht Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Mönchengladbach Lehrer mit Schlagstock attackiert Von dpa | 11.05.2023, 18:18 Uhr

Im Klassenraum einer Berufsschule in Mönchengladbach hat am Donnerstag eine maskierte Person einen 60 Jahre alten Lehrer mit einem Teleskopschlagstock angegriffen und verletzt. Das teilte die Polizei am Abend mit. Demnach sei der bisher unbekannte Täter gegen Mittag in den Unterrichtsraum gelangt und habe unvermittelt auf den am Lehrertisch sitzenden Lehrer eingeschlagen.