Krefeld Lehrer gesteht Tritt in Po von Schülerin Von dpa | 09.08.2023, 15:23 Uhr

Erst bestritt er, dann gestand er: Ein Sportlehrer hat in Krefeld vor Gericht gestanden, einer Schülerin in den Po getreten zu haben. Dennoch stellte das Amtsgericht das Strafverfahren wegen vorsätzlicher Körperverletzung gegen den Pädagogen ein. Der 64-Jährige muss allerdings 500 Euro Geldauflage an den Kinderschutzbund zahlen.