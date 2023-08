Blaulicht Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Umstrittener Tweet Lehrbeauftragter darf an Polizeischule bleiben Von dpa | 01.08.2023, 12:51 Uhr | Update vor 1 Std.

Die Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung (HSPV) hat einen umstrittenen Tweet eines Lehrbeauftragten missbilligt, will sich aber nicht von ihm trennen. Der Journalist Stephan Anpalagan hatte am Freitag an die Adresse des Bundespolizisten und Gewerkschafters Manuel Ostermann getwittert: „Vielleicht sollte ein Mitglied der Gestapo-Nachfolgeorganisation kleinere Brötchen backen.“ Die Äußerung hatte für Diskussionen im Internet gesorgt.