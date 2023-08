Feuerwehr Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/Z up-down up-down Warendorf Leerstehende Holz-Kita brennt im Münsterland nieder Von dpa | 01.08.2023, 09:43 Uhr | Update vor 1 Std.

Ein Brand in einer leerstehenden Kita in Ostbevern im Münsterland hat in der Nacht zu Dienstag einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Das Holzgebäude, das nie fertiggestellt und in Betrieb genommen war, brannte aus bislang unbekannter Ursache nahezu komplett nieder, sagte der Einsatzleiter. In der Spitze seien 150 Feuerwehrleute im Einsatz gewesen, um ein Übergreifen der Flammen auf die umstehenden Wohnhäuser zu verhindern. Durch die starke Hitze seien dort Scheiben geplatzt und Jalousien geschmolzen.