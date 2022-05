ARCHIV - Eine Darstellung der Göttin Justitia. Foto: Carsten Koall/dpa/Symbolbild FOTO: Carsten Koall Prozess Lebenslange Haft für Messer-Mord an Ehefrau Von dpa | 23.05.2022, 17:57 Uhr

Für den Mord an seiner Ehefrau ist ein Familienvater in Düsseldorf zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Der 40-Jährige habe seine Frau bestrafen wollen, befand das Landgericht am Montag nach Angaben einer Sprecherin und sah in der Tat das Mordmerkmal der niedrigen Beweggründe erfüllt.