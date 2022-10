Justitia Foto: Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild up-down up-down Prozesse Lebenslange Haft für versuchten Mord mit Insulinüberdosis Von dpa | 20.10.2022, 16:34 Uhr

Wegen versuchten Mordes an ihrem Schwiegervater ist eine 42 Jahre alte Frau in Köln zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Nach 57 Verhandlungstagen zeigte sich das Landgericht Köln am Donnerstag davon überzeugt, dass die Frau im Juli 2020 den damals 80-Jährigen mit einer Überdosis Insulin versucht hatte zu töten. Der Senior, bis dahin noch praktizierender Arzt in einer Kölner Praxis, überlebte die Überdosis, ist seither aber ein schwerer Pflegefall. Das Gericht verurteilte die Deutsche außerdem dazu, 75.000 Euro Schmerzensgeld an den Senior zu zahlen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Die Verteidiger der Frau kündigten Revision an. Die Angeklagte hatte die Anklagevorwürfe vehement bestritten.