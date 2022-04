Blaulicht FOTO: Fernando Gutierrez-Juarez Köln Lebensgefährliche Verletzung bei Schlägerei unter Freunden Von dpa | 04.04.2022, 19:59 Uhr | Update vor 1 Std.

Bei einer Schlägerei unter zwei eigentlich befreundeten Männern in Köln hat ein 40-Jähriger lebensgefährliche Hirnverletzungen erlitten. Er sei bei der auf der Straße ausgetragenen Auseinandersetzung am Sonntagmorgen zu Boden gestürzt und mit dem Kopf aufgeschlagen, teilte die Polizei am Montag mit. Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt gegen einen 23-Jährigen wegen Körperverletzung. Dabei werde geprüft, ob der Tatverdächtige möglicherweise in Notwehr gehandelt habe.