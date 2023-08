Bundesgesundheitsminister Lauterbach findet Strafgebühr in Kinder-Notdienst unethisch Von dpa | 08.08.2023, 13:43 Uhr | Update vor 13 Min. Bundesgesundheitsminister Lauterbach Foto: Britta Pedersen/dpa up-down up-down

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hält eine „Strafgebühr“ für Eltern, die ohne akuten Bedarf mit ihren Kindern den ärztlichen Notdienst aufsuchen, für unethisch. Eine solche Abgabe gefährde Kinder, deren Eltern nicht die Mittel haben, das zu bezahlen, sagte Lauterbach am Dienstag in Düsseldorf. Damit würde „das Versagen der Politik in der Vergangenheit“, die Probleme in der Notfallversorgung jahrelang nicht gelöst habe, „auf dem Rücken der Kinder“ ausgetragen.