Gesundheitsminister Lauterbach FOTO: Bernd von Jutrczenka/dpa/Archivbild up-down up-down Bundesgesundheitsminister Lauterbach dringt auf breiten Start für E-Rezepte Von dpa | 26.08.2022, 13:46 Uhr

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach dringt auf einen breiter angelegten Start für elektronische Rezepte und will dafür auch noch einfachere Wege eröffnen. „Wir müssen das jetzt schnell ausrollen“, sagte der SPD-Politiker am Freitag. Er sprach sich dafür aus, dass digitale Rezept-Codes außer über eine spezielle App für Smartphones auch per Mail oder SMS übermittelt werden können. Dazu sei man unter anderem zu Datenschutzfragen im Gespräch, um eine Lösung zu finden. Lauterbach informierte sich in einer Berliner Arztpraxis über den Einsatz der digitalen Anwendung für Rezepte.