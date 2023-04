Marc Herter Foto: Bernd Thissen/dpa up-down up-down Interimsvorsitzender Laut Herter: SPD ist nicht an Thomas Kutschaty gescheitert Von dpa | 03.04.2023, 18:51 Uhr

Die Interimsvorsitzende der Sozialdemokraten in Nordrhein-Westfalen, Marc Herter, gibt dem bisherigen Chef von Landespartei und Fraktion keine Schuld am schwachen Stand der SPD. „Ich glaube, dass die NRW-SPD nicht an Thomas Kutschaty gescheitert ist, sondern an der Aufstellung“, sagte Herter am Montag in Düsseldorf. Persönliche Kritik wäre „unfair gegenüber denen, die ganz vorne standen“.