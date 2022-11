Karl-Josef Laumann Foto: Friso Gentsch/dpa/Archivbild up-down up-down Covid-19 Laumann zur Teil-Impfpflicht: „nicht mehr so hingucken“ Von dpa | 10.11.2022, 12:35 Uhr

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) empfiehlt den kommunalen Gesundheitsämtern wenige Wochen vor dem bevorstehenden Ende der einrichtungsbezogenen Corona-Impfpflicht ein lasches Vorgehen bei den Kontrollen. „Man muss kein großer Prophet sein, wie das da bei der sogenannten Ampel läuft. Also ich sehe ja nicht, wie die sich auf eine Impfpflicht einigen sollen“, sagte der NRW-Gesundheitsminister bei einer Veranstaltung der „Rheinischen Post“ am Mittwochabend, wie die Zeitung berichtete. Also werde die bundesweite Regelung zum Jahresende auslaufen. „Und ein kluges Gesundheitsamt, würde ich jetzt sagen, sollte im November auch nicht mehr so hingucken“, fügte Laumann dem Zeitungsbericht zufolge hinzu.