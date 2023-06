Karl-Josef Laumann Foto: Rolf Vennenbernd/dpa up-down up-down Arbeitsminister Laumann kritisiert neuen Mindestlohn: „Auftrag verfehlt“ Von dpa | 26.06.2023, 15:18 Uhr

Nordrhein-Westfalens Arbeitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hat die von der zuständigen Kommission vorgeschlagene Mindestlohnerhöhung als unzureichend kritisiert. Der Vorschlag werde den Interessen der Betroffenen, die in besonderem Maße mit der hohen Inflation zu kämpfen hätten, absolut nicht gerecht, sagte Laumann am Montag in Düsseldorf.